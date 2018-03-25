В «Академ Riverside» загорелась 16-этажка

В 16-этажном доме на Братьев Кашириных, 119 загорелся балкон. Пожар случился на восьмом этаже. Ему был присвоен повышенный ранг, который предполагает отправку восьми автоцистерн.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, огонь удалось потушить меньшими силами. Эвакуации всех жителей подъезда не потребовалось.

— Информация о возгорании поступила в 11:18. Пожар потушили в 11:38. Четыре человека эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет, — прокомментировали в МЧС

Огонь разгорелся на балконе, где хранились вещи. Сейчас выясняется точная причина пожара.