В «Академ Riverside» загорелась 16-этажка 

В 16-этажном доме на Братьев Кашириных, 119 загорелся балкон. Пожар случился на восьмом этаже. Ему был присвоен повышенный ранг, который предполагает отправку восьми автоцистерн.
Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, огонь удалось потушить меньшими силами. Эвакуации всех жителей подъезда не потребовалось.
— Информация о возгорании поступила в 11:18. Пожар потушили в 11:38. Четыре человека эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет, — прокомментировали в МЧС.
Огонь разгорелся на балконе, где хранились вещи. Сейчас выясняется точная причина пожара.
20 марта челябинцы сняли на видео последствия пожара в десятиэтажке на улице Салавата Юлаева, 17а, в результате которого 20 марта погиб хозяин квартиры. Как выяснилось позже, он уснул с непотушенной сигаретой.