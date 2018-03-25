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В «Академ Riverside» загорелась 16-этажка
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В «Академ Riverside» загорелась 16-этажка 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В 16-этажном доме на Братьев Кашириных, 119 загорелся балкон. Пожар случился на восьмом этаже. Ему был присвоен повышенный ранг, который предполагает отправку восьми автоцистерн.
Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, огонь удалось потушить меньшими силами. Эвакуации всех жителей подъезда не потребовалось.
— Информация о возгорании поступила в 11:18. Пожар потушили в 11:38. Четыре человека эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет, — прокомментировали в МЧС.
Огонь разгорелся на балконе, где хранились вещи. Сейчас выясняется точная причина пожара.
20 марта челябинцы сняли на видео последствия пожара в десятиэтажке на улице Салавата Юлаева, 17а, в результате которого 20 марта погиб хозяин квартиры. Как выяснилось позже, он уснул с непотушенной сигаретой.
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