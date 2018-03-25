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Спасатели потушили возгорание в высотке челябинского «Академ Riverside»
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Спасатели потушили возгорание в высотке челябинского «Академ Riverside» 

АиФ 1 час назад
Фото: 74.ru
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание в 16-этажном доме микрорайона «Академ Riverside» в Челябинске.
Происшествие по улице Братьев Кашириных, 119, случилось около полудня в воскресенье, 25 марта. Огонь вспыхнул на восьмом этаже. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, поэтому на место прибыло восемь автоцистерн. Однако спасатели смогли справиться меньшими силами.
По данным ГУ МВД по Челябинской области, на ликвидацию возгорания ушло 20 минут. Четыре человека эвакуировались самостоятельно, выводить на улицу всех жильцов не понадобилось.
Возгорание произошло на балконе, где хранились вещи. В настоящее время устанавливается точная причина пожара.
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