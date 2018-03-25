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«Остался без документов и родных»: врачи в Подольске борются за жизнь жителя Башкирии
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«Остался без документов и родных»: врачи в Подольске борются за жизнь жителя Башкирии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В ожоговом отделении больницы № 2 в Подольске лежит житель Башкирии, которого перевезли из Москвы. У мужчины сильно обгорели ноги, но врачам удалось их спасти. К сожалению, ни документов, ни родственников у 59-летнего Владимира не осталось.
История пациента ожогового отделения очень трагична. Он родился и вырос в Мелеузе, жил в собственном доме с двумя дочками. После смерти жены дом решил продать, купил дочерям комнату, а сам отправился на заработки в Подмосковье. Нашел работу слесарем в Домодедово, устроился. Но случилось несчастье: во время рабочего дня в автоцентре, где Владимир работал, произошел пожар.
— Сильно обгорели ноги. Врачи в Москве не захотели браться, отправили в Подольск на ампутацию. А местные врачи провели операцию, ноги удалось восстановить. Они переломаны, и Владимир пока не может ходить, нужна еще одна операция. Но сделать пока этого не можем — в огне сгорел паспорт, его нужно восстановить, — сообщила руководитель организации волонтеров в Подольске Наталья Баданова.
Волонтеры даже вышли на связь с дочками Владимира, но по непонятным причинам женщины отказались ехать на помощь отцу.
— Мы направили все силы на то, чтобы восстановить документы Владимира. Когда будет готов паспорт, ему нужно будет сделать операцию, и он снова встанет на ноги. В больницу приходят люди, приносят ему еду, деньги и одежду. А родственники от него отказались, — рассказал пациент ожогового отделения Тимур, который лежит рядом с Владимиром.
Если вы хотите связаться с Владимиром и помочь ему, напишите на почту редакции.
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