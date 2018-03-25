После обрушения общежития в Зеленодольске эвакуированы жильцы 

После частичного обрушения четырехэтажного дома в Зеленодольске районные власти решили эвакуировать жильцов аварийного строения. Часть кирпичной стены площадью 4,5 квадратных метра рухнула в пятницу, 23 марта. Дом, расположенный по адресу улица Гоголя, 45а был построен более полувека назад, в 1967 году. Он использовался как общежитие. Сейчас в нем 69 квартир, в которых прописаны 137 человек. Комиссия, проведенная в январе этого года признала здание аварийным. Прибывшие на место обрушения специалисты исполкома Зеленодольского района установили, что выявленные повреждения носят прогрессирующий характер, а сам дом опасен для жизни. — Чтобы не допустить трагедии, сотрудники Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района предложили жителям дома для временного пребывания комнаты санатория спортивной базы «Уникс» (пгт Васильево). Во избежание чрезвычайной ситуации покинуть свое небезопасное жилье люди должны в течение 24 часов, — сообщает пресс-служба муниципалитета, — более 10 семей обратились за помощью в расселении. Несмотря на то, что в официальном сообщении пресс-службы Зеленодольского района использована формулировка «предложили», в объявлении, которое вывесили на доме значится требование: «Вам необходимо в течение 24 часов с момента уведомления освободить жилое помещение!». В качестве основания для такого решения власти приводят решение межведомственной комиссии. Сами жители неоднозначно отреагировали на требование переселения. — Прибыли шестерки из мэрии с уведомлением о том, что в течении 24 часа я должен покинуть свое жилище, иначе меня выселят из жилья которое я купил на свои деньги, — насильно. У меня 3 детей у соседей еще больше, родственников нет в Зеленодольске. куда мне идти, если только ставить палатки в управе с моим 2-х месячным малышем, — такой пост опубликовали в интернете жильцы аварийного общежития. Известно, что в программу переселения граждан из аварийного жилья 2013-2017 годов дом не вошел. В этот четверг премьер-министр республики Алексей Песошин отчитался перед депутатами Госсовета РТ о том, что программа ликвидации аварийного жилья в Татарстане завершена.