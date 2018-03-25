В Саратове на Чапаева ночью полыхнул мусорный контейнер 

Сегодня ночью в Саратове пожарные выдвинулись по тревоге в центр города. Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе регионального ГУ МЧС, тревожный вызов поступил в 1.15. Огнеборцы выдвинулись на улицу Чапаева, где полыхнул контейнер для мусора. Мусорку быстро потушили силами одного расчета.
В те же сутки в Энгельсе около 12.00 пожар возник в одном из жилых домов по Восточному переулку. Пожар уничтожил в квартире немного обстановки — около квадратного метра площадью. На вызов пожарные не выезжали. Жильцы справились сами с огнем.