«Призывов о помощи не было»: очевидец рассказал о питерском пожаре, в котором погибли дети

Жители дома на Гаккелевской улице Санкт‐Петербурга пытались самостоятельно попасть в квартиру, где вечером 24 марта произошел пожар. Когда им это удалось, на место приехали спасатели, рассказал телеканалу «360» очевидец.

Соседи по этажу почти ничего не знали о семье, которая жила в сгоревшей квартире. Родителей они видели всего пару раз.

Кто-то сказал, что там мальчик. Про девочку не знали. Пытались как-то достучаться через дверь, но реакции не было. И призывов о помощи никаких до этого не было

— очевидец.

Свидетель трагедии отметил, что малолетние дети просто не могли адекватно среагировать на возгорание.

Вероятней всего, оставшиеся без присмотра брат с сестрой могли сразу потерять сознание. По словам одного из прибывших на пожар полицейских, для этого достаточно трех вдохов дыма.

В огне погибли пятилетняя девочка и ее двухлетний брат. Пока родители были на работе, дети включили кипятильник и поставили его на диван. По версии следователей, которые уже завели уголовное дело, именно это и стало причиной трагедии.