«Они никогда не оставляли детей»: очевидец рассказал о погибших на пожаре детях в Петербурге

Один из очевидцев пожара жилого дома в Санкт‐Петербурге Дмитрий рассказал «360», как он и другие соседи пытались спасти детей, которые находились в горевшей квартире.

Пытались открыть дверь,

кто-то вынес лом, но не получилось

— Дмитрий.

По его словам, тогда они решили спуститься из его квартиры, которая находится этажом выше.

Среди пришедших помогать оказался парень, который работает в МЧС . Он спустился на тросе к загоревшейся квартире и пробил окно ломом. Он постарался выбить все окна, чтобы дым выходил по максимуму, и постепенно залез в квартиру.

Свидетель отметил, что к тому моменту уже приехали пожарные. Они нашли в квартире мальчика и девочку, которых забрала «скорая».

Их пытались откачать, приехала детская скорая, но медики сказали, что ни девочка ни мальчик не выжили

— Дмитрий.

Дмитрий добавил, что вскоре прибежал отец детей. Когда тот узнал о произошедшем, он позвонил своей жене и расссказал о трагедии. Она тоже пришла к месту происшествия.

Я слышал, что они никогда не оставляли детей, то есть так вышли обстоятельства, они не договорились по времени и разминулись,

где-то в час. Как я понял, отец ушел на работу, а мать еще не вернулась с работы, то есть она была еще на работе, когда он ей позвонил

— Дмитрий.

По его словам, пожар начался от розетки, потом перекинулся на диван, на котором лежал пластик. Именно она создала такой ужасны дым.

Мы на балконе когда находились, он валил снизу на нас, уже было тяжело дышать, трудно представить, что было в квартире

— Дмитрий.

Пожар произошел в жилом доме поздно вечером 24 марта. Погибли пятилетняя девочка и ее брат. Когда сотрудники скорой помощи приехали на место, дети были еще живы.

Криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Еще один очевидец пожара рассказал, что призывов о помощи из горящей квартиры не было. По мнению свидетеля, малолетние дети не могли адекватно отреагировать на возгарание.