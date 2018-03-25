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На Гаккелевской двое детей погибли из-за забытого кипятильника
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На Гаккелевской двое детей погибли из-за забытого кипятильника 

АиФ Санкт-Петербург 37 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Пожар, вспыхнувший вечером 24 марта в доме на Гаккелевской улице, унес жизни двух маленьких детей — пятилетней девочки и ее двухлетнего брата, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Трагедия произошла, когда дети находились без присмотра взрослых. По предварительным данным, они включили кипятильник в розетку и положили его на диван, что стало причиной возгорания. Прибывшие на место пожара спасатели вызволили детей из квартиры и передали в руки сотрудникам «скорой». Несмотря на усилия медиков, малыши скончались от отравления угарным газом.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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