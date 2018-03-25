Тюменец едва не сжег квартиру, оставив пищу на включенной плите 

На улице Ялуторовская жильцы дома вызвали пожарных, так как увидели дым, идущий из одной квартиры. Хозяина на месте не было. Сотрудникам МЧС пришлось проникать в помещение через окно. — В 12:01 поступил вызов, в 12:08 спецмашина и три сотрудника уже прибыли на место. В квартиру пришлось забраться через окно. Было обнаружено подгорание пищи на плите. Пожара удалось избежать, — сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
Хозяин квартиры появился позже. По какой причине он оставил пищу на включенной плите и ушел, выяснить не удалось.
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