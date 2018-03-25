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Тюменец едва не сжег квартиру, оставив пищу на включенной плите
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Тюменец едва не сжег квартиру, оставив пищу на включенной плите 

72.ru 41 минуту назад
Фото: 72.ru
На улице Ялуторовская жильцы дома вызвали пожарных, так как увидели дым, идущий из одной квартиры. Хозяина на месте не было. Сотрудникам МЧС пришлось проникать в помещение через окно. — В 12:01 поступил вызов, в 12:08 спецмашина и три сотрудника уже прибыли на место. В квартиру пришлось забраться через окно. Было обнаружено подгорание пищи на плите. Пожара удалось избежать, — сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
Хозяин квартиры появился позже. По какой причине он оставил пищу на включенной плите и ушел, выяснить не удалось.
Если вы стали очевидцем данного ЧП, есть фото и видео или дополнительная информация, то пишите на почту или присылайте по телефону 8 922 479 00 81 (Viber или Telegram).
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