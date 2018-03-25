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Жизни двух женщин унес пожар в Никольском районе
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Жизни двух женщин унес пожар в Никольском районе 

Вологда.рф 40 минут назад
Фото: Вологда.рф
Возгорание сегодня ночью произошло в Краснополянском сельском поселении. Горел одноэтажный деревянный дом в деревне Кузнечиха, д. 25. Сообщение на пульт пожарных поступило в 1.28, через 20 минут после того, как огонь охватил здание. Спасти дом не удалось, на пожаре погибли два человека.
Когда спасатели прибыли на место ЧП, дом уже горел открытым пламенем. Три часа с огнем боролись пять пожарных расчетов и 20 человек личного состава. В результате выгорела полностью хозпостройка и кровля жилого дома. Площадь пожара составила 140 кв.м.
После ликвидации возгорания обнаружено два тела: 76-летней хозяйки дома и ее 51-летней дочери.
Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности в электропроводке или нагревательного оборудования. Детали происшествия выясняют специалисты, следователи проводят проверку по факту смерти двух человек.
Мария Кудрякова
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