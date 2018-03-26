Ещё
Температура тления в завалах кемеровского ТЦ достигает 800 градусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Температура тления в завалах кемеровского ТЦ достигает 800 градусов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Температура тления в завалах торгового центра в Кемерово, где при пожаре в воскресенье погибли более 60 человек, сейчас составляет до 800 градусов, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Температура в термоточках — 600-800 градусов. Продолжается пролив термоточек", — сказал министр журналистам.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
РИА Новости: последние новости
В Кемерово священники помогают родным пострадавших справиться с шоком Среди погибших в кемеровском торговом центре два ребенка из Томска "Видела, как дети прыгали из окон". Очевидец о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов253
16 стран высылают российских дипломатов333
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно208
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди135
Тест: Как спастись при пожаре35
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение