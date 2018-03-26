Температура тления в завалах кемеровского ТЦ достигает 800 градусов 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Температура тления в завалах торгового центра в Кемерово, где при пожаре в воскресенье погибли более 60 человек, сейчас составляет до 800 градусов, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Температура в термоточках — 600-800 градусов. Продолжается пролив термоточек", — сказал министр журналистам.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>