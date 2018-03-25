Жители Налобихи, в чьи дома зашла вода, жалуются на отсутствие помощи

Жители с. Налобиха Косихинского района, в чьи дома зашла талая вода, жалуются на отсутствие помощи.

Как сообщила АиФ-Алтай читательница Мария, подтопило дом ее 79-летней бабушки и дома еще нескольких жителей села. «Вода под домом, весь двор, погреб. Естественно, всем запасам пришёл конец! Отопительный сезон ещё не закончился, а вот дрова уголь тоже под водой. На призыв о помощи местные власти приехали, посмотрели, сфотографировали эту картину… и все».

Родственники бабушки своими силами нашли насос для откачки воды и стали звонить в МЧС

«Позвонив на номер старшего оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю , мы услышали ответ, что техники такой у них нет, «ваш звонок зафиксирован, но помочь не можем», сказали обращаться в администрацию».

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю корреспонденту АиФ-Алтай пояснили, что звонок от жителей Налобихи, действительно, поступал. Как выяснилось, жителям обещал лично помочь местный глава, поэтому им посоветовали еще раз обратиться в администрацию.

Это случай локального подтопления (вода ниже уровня пола) и отсутствия серьезной угрозы.

Напомним, 23-24 марта в Алтайском крае началась первая волна паводка. Из-за резкого потепления и глубокого промерзания почвы вода пошла верхом, затопив низменные места. Особенно напряженная обстановка сейчас в Краснощековском районе Алтайского края, там затоплено более 200 домов, объявлен реим ЧС. На месте происшествия работают около 300 спасателей.