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В масовой аварии с фурой пострадал водитель «Газели»
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В масовой аварии с фурой пострадал водитель «Газели» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Марксовском районе Саратовской области вчера произошла тройная авария с пострадавшим.
Как сообщили АиФ-Саратов в областной службе спасения, ДТП случилось около 16.00. На место ДТП выехали спасатели, врачи, сотрудики ГИБДД. По предварительным данным, у села Орловского врезались фура, «Газель» с термобудкой и «Дэу Нексия». Удар был очень мощным, и «ГАЗель» слетела с дороги. Иномарка тоже оказалась на обочине. В районную больницу попал водитель мини-грузовика. У него пострадала больше всего голова.
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