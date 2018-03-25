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Коляски, ватрушка и самокат сгорели у череповчанина под дверями
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Коляски, ватрушка и самокат сгорели у череповчанина под дверями 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Накануне вечером пожарные тушили возгорание на лестничной клетке на седьмом этаже дома на Годовикова, 11 в городе металлургов.
Сообщение на пульт диспетчера поступило в 22.53, через пять минут спасатели были на месте. За три минуты пожарные справились с огнем на площади в 1 кв. м. В результате пожара закоптилась внутренняя отделка лестничной клетки, пострадал электрощиток и сгорели две коляски, самокат, велосипед и тюбинг — надувные санки.
Имущество. принадлежавшее 28-летнему мужчине, пострадало от рук неизвестных. Ущерб сейчас устанавливается.
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