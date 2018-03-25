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СМИ: из-за бесхозного предмета в Новочеркасске эвакуировали людей
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СМИ: из-за бесхозного предмета в Новочеркасске эвакуировали людей 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Из-за подозрительного предмета в одном из гипермаркетов Новочеркасска была объявлена эвакуация, сообщают местные СМИ.
ЧП произошло около 15 часов дня 24 марта.
Бесхозный пакет обнаружил работник охраны магазина и сообщил о находке в оперативные службы. Здание магазина оцепили, посетителей и работников в срочном порядке эвакуировали.
Оцепление было снято через 30 минут, так как оказалось, что пакет угрозы не представляет. В нём находились личные вещи, скорее всего оставленные рассеянным покупателем.
Подобные эвакуационные действия нередки в донской столице. Как ранее писал «АиФ-Ростов», 5 марта, по ложному звонку, была объявлена массовая эвакуация городских школ.
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