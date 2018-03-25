Специалисты лесного пожаротушения проводят воздушные тренировки

В Кирове проходит плановая весенняя воздушная тренировка личного состава парашютно-пожарной службы КОГСАУ «Лесоохрана», целью которой является отработка практических действий специалистов лесоохраны по прыжкам с парашютом в непосредственной близости от очагов возгорания на территории лесного фонда.

«Лесоохрана» является подведомственным учреждением министерства лесного хозяйства Кировской области

В тренировке принимают участие 21 парашютист-пожарный лесной охраны, каждый из которых выполнит по 12 прыжков с парашютом на летное поле (п. Порошино) с высоты 1000 метров.

Данное мероприятие является завершающим этапом подготовки сотрудников авиационной службы КОГСАУ «Лесоохрана» к пожароопасному сезону.

«Лесоохрана» включает в себя авиапожарную и наземную службы. В авиапожарную службу входят парашютно-десантные силы, летный состав и три авиаотделения. Данное мероприятие является традиционным и проходит в рамках подготовки к пожароопасному периоду. Во время таких тренировочных прыжков наши специалисты оттачивают профессиональные навыки, повышают уровень личной подготовки», — отметил начальник КОГСАУ «Лесоохрана» Андрей Чемоданов

СПРАВКА:

КОГСАУ «Лесоохрана» обслуживает территорию лесного фонда в границах Кировской области на площади 8037,3 тыс. га. В настоящее время авиационная служба лесной охраны укомплектована 3-я лётчиками-наблюдателями и 22 парашютистами-пожарными.

Наземная служба лесной охраны, имеющая в своем составе 5 пожарно-химических станций III типа, оснащена 102 единицами специализированной лесопожарной техники.

Продолжает работу Региональная диспетчерская служба, которая в круглосуточном режиме принимает звонки о фактах возникновения лесных пожаров и иных нарушениях лесного законодательства по телефону (8332) 64-34-28 или на бесплатный телефон горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Фото — пресс-центр правительства Кировской области