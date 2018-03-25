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Специалисты лесного пожаротушения проводят воздушные тренировки
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Специалисты лесного пожаротушения проводят воздушные тренировки 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове проходит плановая весенняя воздушная тренировка личного состава парашютно-пожарной службы КОГСАУ «Лесоохрана», целью которой является отработка практических действий специалистов лесоохраны по прыжкам с парашютом в непосредственной близости от очагов возгорания на территории лесного фонда.
«Лесоохрана» является подведомственным учреждением министерства лесного хозяйства Кировской области.
В тренировке принимают участие 21 парашютист-пожарный лесной охраны, каждый из которых выполнит по 12 прыжков с парашютом на летное поле (п. Порошино) с высоты 1000 метров.
Данное мероприятие является завершающим этапом подготовки сотрудников авиационной службы КОГСАУ «Лесоохрана» к пожароопасному сезону.
«Лесоохрана» включает в себя авиапожарную и наземную службы. В авиапожарную службу входят парашютно-десантные силы, летный состав и три авиаотделения. Данное мероприятие является традиционным и проходит в рамках подготовки к пожароопасному периоду. Во время таких тренировочных прыжков наши специалисты оттачивают профессиональные навыки, повышают уровень личной подготовки», — отметил начальник КОГСАУ «Лесоохрана» Андрей Чемоданов.
СПРАВКА:
КОГСАУ «Лесоохрана» обслуживает территорию лесного фонда в границах Кировской области на площади 8037,3 тыс. га. В настоящее время авиационная служба лесной охраны укомплектована 3-я лётчиками-наблюдателями и 22 парашютистами-пожарными.
Наземная служба лесной охраны, имеющая в своем составе 5 пожарно-химических станций III типа, оснащена 102 единицами специализированной лесопожарной техники.
Продолжает работу Региональная диспетчерская служба, которая в круглосуточном режиме принимает звонки о фактах возникновения лесных пожаров и иных нарушениях лесного законодательства по телефону (8332) 64-34-28 или на бесплатный телефон горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
Фото — пресс-центр правительства Кировской области
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