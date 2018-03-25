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СК завел после гибели двоих детей при пожаре в Петербурге
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СК завел после гибели двоих детей при пожаре в Петербурге 

360tv.ru 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
Следователи Санкт‐Петербурга завели уголовное дело после гибели пятилетней девочки и ее двухлетнего брата. Дети остались без присмотра и устроили пожар, сообщили в пресс‐службе СКР.
Поздно вечером 24 марта пламя охватило квартиру в доме на Гаккелевской улице. Когда сотрудники скорой помощи приехали на место, дети были еще живы. Однако несмотря на усилия врачей мальчик и девочка скончались от отравления угарным газом по дороге в больницу.
По предварительным данным, дети, родители которых были на работе, включили кипятильник в розетку и положили его на диван, в результате чего произошло возгорание
Следственный комитет России.
Сейчас криминалисты выясняют все обстоятельства трагедии. Расследование ведется по статье «причинение смерти по неосторожности».
Жертвой пожара, охватившего частный жилой дом в Даниловском районе Волгоградской области стал
63-летний
пенсионер. Тело мужчины спасатели нашли на пепелище. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
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