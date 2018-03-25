Три человека погибли в ДТП на трассе в Татарстане 

КАЗАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Автомобиль «Лада Гранта», не выбрав безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено Меган» на автодороге «Волга» в Елабужском районе Татарстана. В результате ДТП погибли три человека и двое пострадали, сообщила пресс-служба республиканского МВД.
"В результате ДТП погибли 61-летний водитель отечественного автомобиля, его 31-летний сын и 63-летняя пассажирка. Еще один пассажир «Гранты» 19-летний молодой человек, а также 47-летний водитель «Рено Меган» с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Елабуги", — говорится в сообщении.
Все подробности дорожно-транспортного происшествия выясняются.