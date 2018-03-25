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На Московском шоссе в Тосно лоб в лоб столкнулись два автомобиля
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На Московском шоссе в Тосно лоб в лоб столкнулись два автомобиля 

Ivyborg.ru 57 минут назад
Как сообщают очевидцы и социальных сетей, один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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