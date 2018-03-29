В Севастополе проверят объекты массового пребывания людей

Десять межведомственных групп в ближайшие выходные проверят места массового пребывания людей в Севастополе , соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Овсянников . Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 29 марта.

«Необходимо организовать профилактическую работу по обеспечению безопасности в местах массового пребывания людей в связи с трагическими событиями в Кемерове . В целом в Севастополе ситуация по пожарной безопасности стабильная, тем не менее человеческий фактор исключать нельзя», — отметил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков.

Всего планируется проверить около тысячи объектов. Также планируется организовать ведомственный контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в образовательных учреждениях, детских интернатах, домах престарелых, больницах, поликлиниках, многофункциональных центрах, отметил Веселков. По его словам, во время проверок специалисты уделят особое внимание первичным средствам пожаротушения, состоянию эвакуационных выходов, подготовке охраны и персонала.

Результаты проверок будут направлены в правительство для последующего устранения выявленных нарушений и обеспечения должного уровня безопасности.

26 марта Дмитрий Овсянников выразил свои соболезнования в связи с трагедией в городе Кемерово, а также поручение проверить обеспечение мер безопасности в общественных местах.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.