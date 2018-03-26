В Крыму проверят все торговые центры после пожара в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Заводском районе Кемерово произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 53 человек, среди них много детей.

"За последний год в ряде регионов страны произошли пожары в крупных торговых центрах, в результате которых погибли и пострадали люди. Поручил МЧС начать проверку торговых центров Крыма на предмет соблюдения требований пожарной безопасности", — написал Аксенов на своей странице в Facebook. Глава Крыма выразил соболезнования родным погибших.

Овсянников также выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово и предложил на совещании в правительстве почтить память погибших минутой молчания. Он также дал поручение обратить внимание на обеспечение мер безопасности в городе.

"Уверен, что наши руководители профильных служб, собственники и руководители торгово-развлекательных центров, учреждений культуры понимают меру своей ответственности за то, чтобы подобное не повторилось в Севастополе, и еще раз проверят обеспечение мер безопасности в своих объектах", — сказал, открывая аппаратное совещание, Овсянников.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>