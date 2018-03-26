«Никому не желаю все это пройти»: пострадавший при пожаре в ТЦ в Кемерово рассказал о случившемся

Кемерово , 26 марта. Житель Кемерово, который пострадал при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», рассказал об инциденте.

Сообщения о пожаре в кемеровском торговом центре появились днем 25 марта. По последим данным погибли 37 человек, ведется поиск пропавших. Местный житель Александр К. поделился в Instagram фото с больничной койки.

«Столько хотелось написать здесь, я просто не могу, потому что нет слов это все описать, никому не желаю все это пройти. Страшно, когда родители ищут своих детей, которые просто-напросто пришли посмотреть кино. Эти голоса детей в телефоне «мам, нам нечем дышать, я задыхаюсь», — написал он.

Напомним, что ликвидация пожара продолжается. В двух залах ТЦ спасателям преградил путь черный плотный дым, сюда стягивают дополнительные силы. Член комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный ранее выразил соболезнования родственникам погибших.

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