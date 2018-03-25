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В Бийске подъезд многоквартирного жилого дома затопило талой водой
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В Бийске подъезд многоквартирного жилого дома затопило талой водой 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Подъезд многоквартирного жилого дома затопило в бийском поселке Новый. Жительница дома Юлия Тимошенко выложила видео потопа в группе Бийска.
Инцидент произошел на улице МПС ст. Чемровка. Во дворе дома уже несколько дней стоит вода, которая стекает в подъезд. Людям приходится по доскам добираться до лестничной клетки. 24 марта на место ЧП приезжали коммунальные службы, которые частично отказали воду.
«Коммунальщики откачали 64 куба воды. За ночь вода спала примерно на 10 см, но подъезд по-прежнему затоплен. У нас во дворе есть ливневые канализации, но это не спасает. Во многих домах Бийска ситуации более критичная, чем у нас», — рассказала девушка.
Напомним, в Алтайском крае объявлен решим повышенной готовности из-за подтопления. По данным ГУ МЧС в регионе подтоплено более 200 домов.
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