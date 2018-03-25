Со скалы у Манской петли упала и травмировалась женщина

Дивногорские спасатели эвакуировали упавшую со скалы в районе Манской петли женщину. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель». 24 марта компания из трех человек отправилась на прогулку в Манском районе. Они забрались на скалу, с которой открывается красивый вид на Манскую петлю. Это достаточно крутая гора, а в связи с потеплением и таяньем снега она стала очень скользкой и как следствие опасной. В результате одна женщина сорвалась со скалы и получила травмы. Её пришлось снимать и эвакуировать спасателям. Сотрудники МЧС передали пострадавшую медикам. Также они помогли спуститься двоим её приятелям.