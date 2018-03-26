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Три человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Приамурье
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Три человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Приамурье 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Двое взрослых и маленький ребенок погибли в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в городе Райчихинск в Амурской области, сообщили в понедельник в региональном следственном управлении СК РФ.
"При тушении возгорания пожарными были обнаружены тела мужчины 1970 года рождения и женщины 1992 года рождения, еще один потерпевший, трехлетний мальчик, скончался в машине скорой помощи. По данному факту следственным отделом по городу Райчихинску СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, пожар в пятиэтажном жилом доме в Райчихинске произошел ночью 26 марта. Возгорание потушили на площади в 14 кв. м.
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