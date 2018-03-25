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«Кто-то решил сделать шашлыки»: в Екатеринбурге жильцы дома разожгли костёр на застеклённом балконе
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«Кто-то решил сделать шашлыки»: в Екатеринбурге жильцы дома разожгли костёр на застеклённом балконе 

e1.ru 24 минуты назад
Фото: e1.ru
Странный и небезопасный поступок совершили в субботу вечером жители одного из домов по улице Широкореченской. Они разожгли костёр прямо на застеклённом балконе четвертого этажа. Огонь заметили соседи и стали активно обсуждать это в общем диалоге в WhatsApp.
«Кто-то решил сделать шашлыки на балконе», — предположил один из участников беседы.
«Перекрытия деревянные, так можно и без крыши остаться», — написал другой пользователь.
«Техника безопасности — огонь», — возмутилась местная жительница.
По словам людей, после того, как видео с костром разместили с мессенджере, огонь на балконе был немедленно потушен. Очевидно, «поджигатели» узнали, что их обсуждают, и решили избежать неприятностей. Известно, что в пожарную часть жители дома звонить не стали.
Осенью прошлого года из-за пожара на балконе продуктами горения отравилась пенсионерка.
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