«Кто-то решил сделать шашлыки»: в Екатеринбурге жильцы дома разожгли костёр на застеклённом балконе

Странный и небезопасный поступок совершили в субботу вечером жители одного из домов по улице Широкореченской. Они разожгли костёр прямо на застеклённом балконе четвертого этажа. Огонь заметили соседи и стали активно обсуждать это в общем диалоге в WhatsApp.

«Кто-то решил сделать шашлыки на балконе», — предположил один из участников беседы.

«Перекрытия деревянные, так можно и без крыши остаться», — написал другой пользователь.

«Техника безопасности — огонь», — возмутилась местная жительница.

По словам людей, после того, как видео с костром разместили с мессенджере, огонь на балконе был немедленно потушен. Очевидно, «поджигатели» узнали, что их обсуждают, и решили избежать неприятностей. Известно, что в пожарную часть жители дома звонить не стали.

Осенью прошлого года из-за пожара на балконе продуктами горения отравилась пенсионерка.