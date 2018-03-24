В Подмосковье началась встреча властей с жителями Волоколамска

На территории Волоколамского района, где расположен полигон «Ядрово», введён режим ЧС из-за неприятного запаха. В минувшую среду на полигоне произошёл выброс свалочного газа, медицинская помощь потребовалась нескольким десяткам детей.