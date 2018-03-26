Глава МЧС подтвердил переход тления в завалах ТЦ в Кемерово в активную фазу 

Глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил, что тление в завалах сгоревшего торгового центра (ТЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово перешло в активную фазу, передает РИА «Новости».
"В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, на стадии многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление в завалах, сейчас оно переходит в активную фазу, продолжаем борьбу", — заявил Пучков.
По его словам, к настоящему моменту обследованы пять этажей ТЦ и продолжается разбор завалов на третьем этаже.
Ранее в МЧС рассказали об угрозе для работающих в ТЦ в Кемерово спасателей.