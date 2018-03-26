Ещё
Глава МЧС подтвердил переход тления в завалах ТЦ в Кемерово в активную фазу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МЧС подтвердил переход тления в завалах ТЦ в Кемерово в активную фазу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил, что тление в завалах сгоревшего торгового центра (ТЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово перешло в активную фазу, передает РИА «Новости».
"В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, на стадии многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление в завалах, сейчас оно переходит в активную фазу, продолжаем борьбу", — заявил Пучков.
По его словам, к настоящему моменту обследованы пять этажей ТЦ и продолжается разбор завалов на третьем этаже.
Ранее в МЧС рассказали об угрозе для работающих в ТЦ в Кемерово спасателей.
Газета.Ru: последние новости
Скворцова: для опознания жертв пожара в Кемерово понадобится генетическая экспертиза В Кемеровской области объявили трехдневный траур Максим Галкин о пожаре в Кемерово: переживаем всей семьей
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди278
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия316
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП180
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово100
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение