Массовое ДТП произошло на северо‐востоке Москвы

Утром 25 марта на перекрестке Бойцовской и 4-ой Гражданской улиц столкнулись два автомобиля. От удара одну из легковушек отбросило на припаркованные машины, рассказали телеканалу «360» в столичном ГИБДД

Две машины столкнулись, одна отлетела на припаркованные. Несколько машин зацепило. Люди не пострадали

— ГИБДД.

В ведомстве не уточнили количество поврежденных машин, однако, по некоторым данным, их было шесть. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Ночью в Приамурье автомобиль Toyota Allion вылетел с трассы. Авария унесла жизни трех человек: двое скончались на месте, еще один умер в больнице. Причины ДТП устанавливаются.