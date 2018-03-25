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Массовое ДТП произошло на северо‐востоке Москвы
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Массовое ДТП произошло на северо‐востоке Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Утром 25 марта на перекрестке Бойцовской и 4-ой Гражданской улиц столкнулись два автомобиля. От удара одну из легковушек отбросило на припаркованные машины, рассказали телеканалу «360» в столичном ГИБДД.
Две машины столкнулись, одна отлетела на припаркованные. Несколько машин зацепило. Люди не пострадали
— ГИБДД.
В ведомстве не уточнили количество поврежденных машин, однако, по некоторым данным, их было шесть. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
Ночью в Приамурье автомобиль Toyota Allion вылетел с трассы. Авария унесла жизни трех человек: двое скончались на месте, еще один умер в больнице. Причины ДТП устанавливаются.
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