Нижегородский кремль погрузился во тьму

— Не работает ни один фонарь. Свет видно только со стороны площади Минина, — рассказали редакции NN.RU очевидцы. — Два фонаря горят у входа в здание правительства. И всё. Пару фонарей горят над аркой у Ивановской башни.

В управлении делами правительства Нижегородской области редакции NN.RU пояснили, что таким образом Нижний Новгород присоединился к акции «Час Земли».

Поэтому в нижегородском кремле 24 марта с 20.30 до 21.30 отключена подсветка зданий, расположенных на территории крепости: корпусов 1, 2, 4, 4а, 11, 14, а также наружное освещение Кремля.

Также погасла подсветка зданий администрации Нижнего Новгорода, Арбитражного суда, Арсенала, Художественного музея и историко-архитектурного музея-заповедника.