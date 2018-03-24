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Нижегородский кремль погрузился во тьму
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Нижегородский кремль погрузился во тьму 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Не работает ни один фонарь. Свет видно только со стороны площади Минина, — рассказали редакции NN.RU очевидцы. — Два фонаря горят у входа в здание правительства. И всё. Пару фонарей горят над аркой у Ивановской башни.
В управлении делами правительства Нижегородской области редакции NN.RU пояснили, что таким образом Нижний Новгород присоединился к акции «Час Земли».
Поэтому в нижегородском кремле 24 марта с 20.30 до 21.30 отключена подсветка зданий, расположенных на территории крепости: корпусов 1, 2, 4, 4а, 11, 14, а также наружное освещение Кремля.
Также погасла подсветка зданий администрации Нижнего Новгорода, Арбитражного суда, Арсенала, Художественного музея и историко-архитектурного музея-заповедника.
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