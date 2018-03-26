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Инспектора ГИБДД ЗАО встретились с родителями школьников
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Инспектора ГИБДД ЗАО встретились с родителями школьников 

На Западе Москвы 26 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
Нет ничего дороже для нас взрослых, как видеть детей, которые нас окружают здоровыми и веселыми.
На этой неделе в школах Западного округа инспектора ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО встретились с родителями, в рамках проведения профилактического мероприятия «ГИБДД в защиту детей» приуроченного к весенним школьным каникулам, которое пройдет с 26 марта по 1 апреля 2018 года. Родителям рассказали о навыках безопасного поведения на дороге для детей-пешеходов, посоветовали, как правильно научить детей следовать из дома в школу, на прогулку, в магазин и другие места по безопасному маршруту и напомнили, что свободное времяпрепровождение детей должно быть под их строгим контролем.
Внимание родителей заинтересовала фраза: «Уважаемые родители! Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок „засветился“ на дороге». Фликер (световозвращатель) на одежде — на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка от травмы на дороге в темное время суток. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что ребенок будет замечен, увеличиваются во много раз.
Безопасность детей на дороге всегда зависит от взрослых. Важную роль в безопасности ребенка на дороге играют родители, поэтому наглядный пример родителей — лучший урок для ребенка!
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Центру пожарной и аварийно-спасательной техники Москвы 5 лет На Манежной площади организуют место памяти и скорби по погибшим в Кемерово Инспектора ГИБДД ЗАО встретились с родителями школьников
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