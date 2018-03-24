В ГСК в Тольятти мужчину насмерть задавил упавший с домкрата в боксе автомобиль

Предположительно, пострадавший находился в гараже один. Находившиеся в ГСК люди услышали грохот, подоспели на помощь, но, к сожалению, спасти пострадавшего не удалось. Он скончался.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.