Ещё
В ГСК в Тольятти мужчину насмерть задавил упавший с домкрата в боксе автомобиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ГСК в Тольятти мужчину насмерть задавил упавший с домкрата в боксе автомобиль 

Волга Ньюс 1 час назад
Предположительно, пострадавший находился в гараже один. Находившиеся в ГСК люди услышали грохот, подоспели на помощь, но, к сожалению, спасти пострадавшего не удалось. Он скончался.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Волга Ньюс: последние новости
В Большеглушицком районе погиб водитель легковушки, столкнувшейся с грузовиком В Волжском районе на переезде столкнулись электричка и автомобиль, два человека погибли Спасатели эвакуировали из Рождествено женщину с черепно-мозговой травмой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму ответили на угрозы украинских радикалов81
Васильева спасла умирающего Добронравова61
В ролик Кадырова попал объявленный в розыск бандит61
Схватка собак и гиен попала на видео6
Трамп готовится выслать российских дипломатов515
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение