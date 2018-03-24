В Тамбове машина скорой помощи провалилась в яму

Ночью 24 марта в районе железнодорожного переезда по улице Мичуринской в яму провалилась машина скорой помощи, из-за чего произошло повреждение ветхого участка распределительной сети, сообщила пресс-служба ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

Из-за подмытия нижнего слоя асфальта его продавил автомобиль. Бригада коммунальщиков вместе с пожарными помогли вытащить машину. Пациентов в ней не было, а водитель и медики не пострадали.

«В 14.00 ремонтные бригады филиала участок теплосети на улице Мичуринской. Подача тепла потребителям полностью восстановлена», — сообщили в пресс-службе тамбовской «Квадры».