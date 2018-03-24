На юге Волгограда задымился пятиэтажный дом

Волгоградские пожарные больше часа тушили вспыхнувшую квартиру в пятиэтажном доме Красноармейского района Волгограда

— Жители дома на Изобильной, 6 позвонили дежурному около 15:00, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области . — В квартире на пятом этаже загорелись домашние вещи. Справиться с огнем сотрудникам МЧС удалось к 16:20.

В выгоревшей дотла квартире едва не погиб человек. Пожарные, успевшие спасти мужчину, узнают его имя и разбираются в причинах сильного возгорания.

Спасатели просят горожан соблюдать не курить в квартире, внимательно следить за электрическими приборами и домашними печами.