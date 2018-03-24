Ещё
На юге Волгограда задымился пятиэтажный дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юге Волгограда задымился пятиэтажный дом 

v1.ru 43 минуты назад
Фото: v1.ru
Волгоградские пожарные больше часа тушили вспыхнувшую квартиру в пятиэтажном доме Красноармейского района Волгограда.
— Жители дома на Изобильной, 6 позвонили дежурному около 15:00, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — В квартире на пятом этаже загорелись домашние вещи. Справиться с огнем сотрудникам МЧС удалось к 16:20.
В выгоревшей дотла квартире едва не погиб человек. Пожарные, успевшие спасти мужчину, узнают его имя и разбираются в причинах сильного возгорания.
Спасатели просят горожан соблюдать не курить в квартире, внимательно следить за электрическими приборами и домашними печами.
v1.ru: последние новости
На юге Волгограда легковушка лоб в лоб столкнулась с автобусом: есть пострадавшие В Волжском почти за полмиллиона рублей обследуют пострадавший от взрыва газа дом Эвакуаторщики оставили волгоградку с грудным ребенком без машины на холоде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями443
Над Крымским мостом нависла угроза579
Васильева спасла умирающего Добронравова40
Трамп готовится выслать российских дипломатов64
«ЦРУ готовило переворот в России»505
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение