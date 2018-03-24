В Центральном районе Тольятти восемь человек тушили частную баню

Постройка загорелась на проезде Жилина сегодня утром, в 10:25. Огонь успел охватить шесть квадратных метров площади.

ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что к тушению пожара был привлечен личный состав в количестве восьми человек, которые задействовали две единицы техники. Локализовать разбушевавшийся огонь пожарно-спасательным подразделениям удалось к 10:35. Еще через четыре минуты пламя было полностью уничтожено.

Пожарные просят жителей региона соблюдать осторожность и сохранять внимательность при обращении с огнем.