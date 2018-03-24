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В Центральном районе Тольятти восемь человек тушили частную баню
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В Центральном районе Тольятти восемь человек тушили частную баню 

ТРК Губерния 1 час назад
Постройка загорелась на проезде Жилина сегодня утром, в 10:25. Огонь успел охватить шесть квадратных метров площади.
В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что к тушению пожара был привлечен личный состав в количестве восьми человек, которые задействовали две единицы техники. Локализовать разбушевавшийся огонь пожарно-спасательным подразделениям удалось к 10:35. Еще через четыре минуты пламя было полностью уничтожено.
Пожарные просят жителей региона соблюдать осторожность и сохранять внимательность при обращении с огнем.
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