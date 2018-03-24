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Подмосковной электричкой сбит еще один человек
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Подмосковной электричкой сбит еще один человек 

Вести.Ru 17 минут назад
На железнодорожной станции Битца в Подмосковье пожилой мужчина попал под электричку. Он погиб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, ЧП произошло в субботу днем. Поезд сообщением Серпухов — Москва сбил мужчину, когда тот переходил железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте.
Ранее сообщалось, что под колесами электричек в Подмосковье с вечера пятницы, 23 марта, погибли три человека. СКР начал проверку по этим фактам. Ведомство призвало граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности.
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