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Столкновение 3 автомобилей и фуры в Подмосковье привело к разливу топлива. Фото
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Столкновение 3 автомобилей и фуры в Подмосковье привело к разливу топлива. Фото 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В районе подмосковного Звенигорода произошло ДТП с участием трех автомобилей и фуры. В результате аварии у грузовика произошел разлив топлива. Фотографии с месте ЧП публикует «360».
Что конкретно произошло в момент ДТП — не сообщается. Так как это «Бетонка» — трасса А107, то, вероятно,
кто-то  из участников движения превысил скорость или не рассчитал расстояние.
По предварительным данным, никто в результате ДТП сильно не пострадал — в больницу никого не забирали. На месте аварии работает одна машина ГИБДД, пожарная служба.
Из фуры на всю дорогу разлилось топливо, однако других участников движения это не испугало — они продолжали проезжать, хотя бензин мог загореться и привести к взрыву.
В обе стороны в этом районе трассы огромная пробка. Светофоры в районе Супонево отключены.
Накануне на трассе в Ленинградской области произошла крупная авария. Столкнулись сразу несколько автомобилей — четыре или пять. Судя по фотографиям, как минимум один человек сильно пострадал.
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