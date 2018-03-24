Столкновение 3 автомобилей и фуры в Подмосковье привело к разливу топлива. Фото

В районе подмосковного Звенигорода произошло ДТП с участием трех автомобилей и фуры. В результате аварии у грузовика произошел разлив топлива. Фотографии с месте ЧП публикует «360».

Что конкретно произошло в момент ДТП — не сообщается. Так как это «Бетонка» — трасса А107, то, вероятно,

кто-то из участников движения превысил скорость или не рассчитал расстояние.

По предварительным данным, никто в результате ДТП сильно не пострадал — в больницу никого не забирали. На месте аварии работает одна машина ГИБДД , пожарная служба.

Из фуры на всю дорогу разлилось топливо, однако других участников движения это не испугало — они продолжали проезжать, хотя бензин мог загореться и привести к взрыву.

В обе стороны в этом районе трассы огромная пробка. Светофоры в районе Супонево отключены.