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Бумажные тары загорелись в магазине на юго‑востоке Москвы
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Бумажные тары загорелись в магазине на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
В магазине «М. Видео» на юго-востоке столицы загорелись бумажные тары, при этом никто не пострадал, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.
По его словам, магазин находился по адресу: Рязанский проспект, дом №28.
«В магазине «М. Видео» было загорание в грузовом пандусе — вспыхнули бумажные тары на площади 1 квадратный метр. По прибытию ликвидирован. Наши подразделения никого не выводили, люди самостоятельно вышли. Никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.
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