Из гипермаркета на Физкультурной эвакуировали посетителей из-за бесхозной сумки

В субботу, 24 марта, около 14:00 в соцсетях жители областной столицы сообщили об эвакуации из гипермаркета «Лента» , расположенного на Физкультурной.

— На прилегающей парковке стоят автомобили пожарных и полиции. Кто в курсе, что произошло? — сообщали очевидцы в соцсетях.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, причин для паники нет. В помещении магазина кто-то оставил сумку.

— В оперативные службы позвонили и сообщили о подозрительном предмете, — уточнили в главке. К счастью, жизни и здоровью людей ничего не угрожало.