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Из гипермаркета на Физкультурной эвакуировали посетителей из-за бесхозной сумки
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Из гипермаркета на Физкультурной эвакуировали посетителей из-за бесхозной сумки 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В субботу, 24 марта, около 14:00 в соцсетях жители областной столицы сообщили об эвакуации из гипермаркета «Лента», расположенного на Физкультурной.
— На прилегающей парковке стоят автомобили пожарных и полиции. Кто в курсе, что произошло? — сообщали очевидцы в соцсетях.
Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, причин для паники нет. В помещении магазина кто-то оставил сумку.
— В оперативные службы позвонили и сообщили о подозрительном предмете, — уточнили в главке. К счастью, жизни и здоровью людей ничего не угрожало.
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