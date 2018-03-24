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В Москве эвакуировали ТЦ «Охотный ряд» из-за ложного звонка о минировании
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В Москве эвакуировали ТЦ «Охотный ряд» из-за ложного звонка о минировании 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Около 1 тысячи человек эвакуировали в субботу вечером из торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы из-за ложного сообщения о минировании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"После звонка с угрозой взрыва торгового центра «Охотный ряд» по адресу: Манежная площадь, дом 1, строение 2, эвакуировали порядка одной тысячи человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, проверка всех помещений торгового центра уже завершилась. Угроза взрыва не подтвердилась.
Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.
Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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