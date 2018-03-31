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В интернете опубликовали видео эвакуации из ТЦ «Зимняя вишня»
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В интернете опубликовали видео эвакуации из ТЦ «Зимняя вишня» 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Кемерово Игорь Востриков, жена и дети которого погибли при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», продемонстрировал видеозапись момента эвакуации с камер наблюдения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Во время прямой трансляции Востриков показал видео на экране компьютера. На записи видно, что двери в залы кинотеатров были открыты.
Многие посетители не сразу поняли, что произошло. Когда коридор заволокло дымом, они побежали в сторону выхода.
Ранее сообщалось, что бывшую начальницу государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову арестовали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
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Источник: в Ногинске эвакуировали пациентов психбольницы из-за пожара Источник: число пострадавших при пожаре в Кемерово возросло до 79 В интернете опубликовали видео эвакуации из ТЦ "Зимняя вишня"
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