В интернете опубликовали видео эвакуации из ТЦ «Зимняя вишня»

Житель Кемерово Игорь Востриков , жена и дети которого погибли при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», продемонстрировал видеозапись момента эвакуации с камер наблюдения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время прямой трансляции Востриков показал видео на экране компьютера. На записи видно, что двери в залы кинотеатров были открыты.

Многие посетители не сразу поняли, что произошло. Когда коридор заволокло дымом, они побежали в сторону выхода.