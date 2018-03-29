ГУМ провел учебную эвакуацию в связи с трагедией в Кемерово

Учебная эвакуация была проведена в московском ГУМе 29 марта в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово . Об этом сообщили в пресс-службе ГУМа.

«В связи со случившейся трагедией в Кемерово, не дожидаясь предписаний и проверок, в ГУМе провели учебную эвакуацию. На практике был проверен сценарий эвакуации посетителей и персонала», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что эвакуация всех посетителей и сотрудников ГУМа заняла 12 минут.

В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.