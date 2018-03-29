Ещё
ГУМ провел учебную эвакуацию в связи с трагедией в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

ГУМ провел учебную эвакуацию в связи с трагедией в Кемерово 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Петербургский дневник
Учебная эвакуация была проведена в московском ГУМе 29 марта в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМа.
«В связи со случившейся трагедией в Кемерово, не дожидаясь предписаний и проверок, в ГУМе провели учебную эвакуацию. На практике был проверен сценарий эвакуации посетителей и персонала», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что эвакуация всех посетителей и сотрудников ГУМа заняла 12 минут.
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
Агентство «Москва»: последние новости
Пожарные ликвидировали пожар на площади 500 кв. м в ангаре на юго-востоке Москвы А.Кузнецова анонсировала создание федерального детско-юношеского общественный совета Cтуденты аграрного университета им. К.Тимирязева передадут в Кемерово 64 яблони в память о погибших
 Ещё 70 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию встревожила российская «Мертвая рука»388
Для россиян предложили ввести новый вид наказания128
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура106
«С чего это я должен их жалеть?»567
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение