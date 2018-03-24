МВД: Погибший под колесами электрички на перегоне Бутово-Щербинка переходил пути в неустановленном месте

Причиной гибели мужчины под колесами электрички на перегоне Бутово-Щербинка стал переход путей в неустановленном месте. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«24 марта на перегоне Бутово-Щербинка электропоездом сообщением Москва-Серпухов смертельно травмирован мужчина. Погибший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции работают на месте происшествия.