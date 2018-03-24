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МВД: Погибший под колесами электрички на перегоне Бутово-Щербинка переходил пути в неустановленном месте
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МВД: Погибший под колесами электрички на перегоне Бутово-Щербинка переходил пути в неустановленном месте 

Агентство «Москва» 18 минут назад
Причиной гибели мужчины под колесами электрички на перегоне Бутово-Щербинка стал переход путей в неустановленном месте. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«24 марта на перегоне Бутово-Щербинка электропоездом сообщением Москва-Серпухов смертельно травмирован мужчина. Погибший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время сотрудники транспортной полиции работают на месте происшествия.
Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что поезд сбил человека в районе станции «Щербинка» Курского направления МЖД.
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