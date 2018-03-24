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Волгоградские спасатели вытянули из снега двухтонные «Патриоты»
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Волгоградские спасатели вытянули из снега двухтонные «Патриоты» 

v1.ru 35 минут назад
Фото: v1.ru
На верхней террасе набережной начались соревнования волгоградских спасателей. Дотянув до финиша муляж раненого человека, сотрудники МЧС потуже затягивают ремни и тянут по накатанной дорожке машину УАЗ «Патриот».
Рядом с командами спасателей кружат зрители: каждый горожанин хочет снять условное спасение пострадавшего из пожара и посмотреть, как спортивные мужчины залпом поднимают гири и штанги
— Сотрудники МЧС, разбившиеся на несколько команд, начали со спортивной разминки: сначала гири, потом штанги, — рассказывают волгоградцы. — Бодро справившись с первой частью испытаний, они спасли пострадавшего на пожаре.
Выдохнув после первых этапов, спасатели выходят на самое тяжелое во всех смыслах испытание Затягивая тугой ремень, мужчины тянут по присыпанному снегом не обычную легковушку, а проходимый УАЗ «Патриот». Спасатели, привыкшие к непростым заданиям, работают почти без передышек — кто двигает автомобиль целой командой, а кто и в одиночку.
— Тем, кто попал на расчищенную от снега дорожку, тащить на себе почти тонны немного легче, — уверены зрители большого флешмоба, организованного волгоградским ГУ МЧС России. — Чтобы облегчить участь тех, кому достался самый заснеженный участок, спасатели быстро расчищают дорожку на террасе рядом с пропилеями.
Вскоре горожан, которые уже успели попробовать солдатской каши и согреться чаем, ждет вальс беспилотников. Впервые поднявшись в небо над городом дружной компанией, коптеры МЧС заведут хоровод и после танца распустям красочный флаг России.
V1.ru готовит яркий фоторепортаж с флешмоба волгоградских спасателей.
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