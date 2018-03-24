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Женщина-водитель пострадала в серьезном ДТП в Петербурге. Видео
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Женщина-водитель пострадала в серьезном ДТП в Петербурге. Видео 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в пятницу, 23 марта, на площади Победы в Санкт-Петербурге.
Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen Polo, не справилась с управлением.
Машину занесло, она несколько раз врезалась в стены тоннеля, едва не опрокинулась и остановилась поперек проезжей части.
Очевидцы попытались оказать помощь пострадавшей и вызвали экстренные службы.
"Девушка превысила скорость и не справилась с управлением. Увезли на скорой в бессознательном состоянии", — рассказал автор видео.
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