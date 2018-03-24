Женщина-водитель пострадала в серьезном ДТП в Петербурге. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в пятницу, 23 марта, на площади Победы в Санкт-Петербурге

Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen Polo, не справилась с управлением.

Машину занесло, она несколько раз врезалась в стены тоннеля, едва не опрокинулась и остановилась поперек проезжей части.

Очевидцы попытались оказать помощь пострадавшей и вызвали экстренные службы.

"Девушка превысила скорость и не справилась с управлением. Увезли на скорой в бессознательном состоянии", — рассказал автор видео.