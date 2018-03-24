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В Тольятти с крыши дома сорвалась сосулька
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В Тольятти с крыши дома сорвалась сосулька 

63.ru 49 минут назад
Фото: 63.ru
В Тольятти из-за схода наледи с крыши произошло ЧП. В пятницу, 23 марта, на улице Баныкина, 14 сосулька упала на припаркованный автомобиль.
— Иномарка — в хлам, но никто из людей не пострадал, — рассказали очевидцы.
Свисающие с крыши сосульки также вызывают опасение у жителей областной столицы. Один из таких «снарядов» висит над парковкой около дома на Ново-Вокзальной.
До этого самарцы уже обсуждали некачественную уборку крыши от снега на проспекте Кирова, 282. Здесь рабочие сняли только ту половину сугроба, что свисала с края кровли.
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