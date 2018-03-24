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На юге Волгограда легковушка лоб в лоб столкнулась с автобусом: есть пострадавшие
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На юге Волгограда легковушка лоб в лоб столкнулась с автобусом: есть пострадавшие 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Красноармейском районе Волгограда отечественная легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. По словам очевидцев, в страшной аварии пострадали три человека.
— Niva Chevrolet и автобус пошли на «лобовую» в районе Вторчермета, — рассказывают проезжавшие мимо волгоградцы. — От сильного удара легковушка улетела в кювет, а у «Волгобаса» разбилось лобовое стекло. На место приехали полицейские, пожарные, сотрудники «Службы спасения» и медики.
Водители, которые встали в пробке в сторону центра, успели заметить троих пострадавших. Горожане уточняют, что спасатели вызволяют пассажирку Niva Chevrolet, которой прищемило ноги. Были ли пострадавшие в автобусе, пока неизвестно.
V1.ru выясняет подробности утренней аварии в Красноармейском районе.
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