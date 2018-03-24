На юге Волгограда легковушка лоб в лоб столкнулась с автобусом: есть пострадавшие

В Красноармейском районе Волгограда отечественная легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. По словам очевидцев, в страшной аварии пострадали три человека.

— Niva Chevrolet и автобус пошли на «лобовую» в районе Вторчермета, — рассказывают проезжавшие мимо волгоградцы. — От сильного удара легковушка улетела в кювет, а у «Волгобаса» разбилось лобовое стекло. На место приехали полицейские, пожарные, сотрудники «Службы спасения» и медики.

Водители, которые встали в пробке в сторону центра, успели заметить троих пострадавших. Горожане уточняют, что спасатели вызволяют пассажирку Niva Chevrolet, которой прищемило ноги. Были ли пострадавшие в автобусе, пока неизвестно.