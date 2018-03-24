Ещё
На трассе Новороссийска в результате ДТП погибли два человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На трассе Новороссийска в результате ДТП погибли два человека 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
ДТП со смертельным исходом двух человек произошло 23 марта около 22:30 на участке автодороги Новороссийск-Керчь 10 км, сообщили «АиФ-Юг» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
По предварительным данным, 20-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Приора» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW X3, под управлением 29-летнего новороссийца.
От полученных травм на месте скончалась 16-летняя пассажирка отечественно легковушки. Оба водителя были госпитализированы с травмами. Также в больницу была доставлена 37-летняя пассажирка, позже она скончалась.
Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
АиФ-Кубань: последние новости
Автомобиль сгорел во дворе многоэтажного дома в Краснодаре «Просто пыль». Синоптик объяснил причины коричневого дождя в крае Установлено более 1000 свай в основание Керченского моста
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»239
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину458
России объявили дипломатическую войну1752
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл51
Проигравший спор Грудинин сбрил усы79
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение