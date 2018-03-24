На трассе Новороссийска в результате ДТП погибли два человека

ДТП со смертельным исходом двух человек произошло 23 марта около 22:30 на участке автодороги Новороссийск-Керчь 10 км, сообщили «АиФ-Юг» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

По предварительным данным, 20-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Приора» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW X3, под управлением 29-летнего новороссийца.

От полученных травм на месте скончалась 16-летняя пассажирка отечественно легковушки. Оба водителя были госпитализированы с травмами. Также в больницу была доставлена 37-летняя пассажирка, позже она скончалась.

Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.