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Липецкий район на один день останется без света
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Липецкий район на один день останется без света 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Во вторник, 27 марта, в жилом районе Дачный не будет электричества, сообщила пресс-служба АО «ЛГЭК».
С 9.00 до 16.00 не будет света в домах по улицам
Варшавская, Патриотическая, Добровского, Зорге, Олимпийская, Постышева.
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