Липецкий район на один день останется без света

Во вторник, 27 марта, в жилом районе Дачный не будет электричества, сообщила пресс-служба АО «ЛГЭК».

С 9.00 до 16.00 не будет света в домах по улицам

Варшавская, Патриотическая, Добровского, Зорге, Олимпийская, Постышева.