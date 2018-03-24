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Восточный Казахстан заливает талая вода: людей эвакуируют
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Восточный Казахстан заливает талая вода: людей эвакуируют 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Восточный Казахстан борется с паводком. Регион заливает талая вода. Подтоплены более сотни участков и несколько десятков частных домов.
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Сложнее всего ситуация в Усть-Каменогорске. Там из-за таяния снега вышли из берегов местные речки, и вода хлынула на частный сектор. Откачать ее пока не удается — элементарно не хватает техники. Спасатели эвакуируют жителей, на сегодня из опасной зоны вывезено более 40 человек. «Основная работа проходит в Усть-Каменогорске, в некоторых районах идет борьба с талыми водами, расчистка, уборка снега, откачка, та же ситуация в Глубоковском районе, Шемонаихинском районе, Уланском районе, там наши сотрудники также продолжают вести работу», — сообщила пресс-секретарь ДЧС ВКО Анастасия Скляр.
Эвакуированных людей разместили в местной школе и центре социального обслуживания. Пострадавших среди них нет.
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